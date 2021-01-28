Депутат Саратовской областной думы Юлия Литневская провела очередной дистанционный прием граждан в общественной приемной местного отделения партии «Единая Россия» Заводского района Саратова.

Тематика вопросов, поступавших по телефону от заявителей, как и всегда, оказалась весьма разнообразна. Это сфера жилищно-коммунального хозяйства, социального обеспечения, отлов безнадзорных животных, уборка снега на остановочных павильонах, дворовых территориях, предоставление жилья детям-сиротам.

Виктория Александровна обратилась с просьбой установки нового пандуса в доме, поскольку установленный ранее не отвечает требованиям доступности и безопасности для маломобильных групп населения. Пенсионерка также выразила благодарность Юлии Литневской за помощь в период режима самоизоляции и новогодний подарок внуку, а также отметила, что депутаты партии «Единая Россия» люди слова, чутко реагирующие на все просьбы.

Депутат откликнулась и на просьбу другой заявительницы, шестилетняя дочь которой борется с онкологическим заболеванием. У девочки рецидив и нужна срочная помощь. Родители открыли сбор, им требуется информационная и финансовая поддержка. Депутат оказала материальную помощь семье из собственных средств и пожелала успешно в кратчайшие сроки закрыть сбор, так как требуется много средств на возобновление лечения.

Не остался без внимания и вопрос, поступивший из социальных сетей о дальнейшем использовании земельного участка под снесенным детским садом по улице Миллеровская. По данному обращению был сделан запрос в Комитет по управлению имуществом Саратова, также запланирован совместный выезд с заявительницей на указанную территорию.

Адвокат Дмитрий Пакин, который уже не первый год участвует в приемах граждан по приглашению Юлии Литневской, оказал гражданам консультационную правовую помощь по земельным, имущественным, жилищным вопросам. Всем обратившимся даны разъяснения и консультации по дальнейшим действиям в решении проблем, отдельные вопросы будут решены в судебном порядке при участии адвоката. Кроме того, гражданам были разъяснены порядок обращения за бесплатной юридической помощью в определенных ситуациях, представлением интересов в суде, даны пояснения при составлении документов правового характера – заявлений, жалоб, ходатайств.

Подводя итог приема, Юлия Литневская отметила, что в условиях распространения коронавирусной инфекции приходится менять привычные условия взаимодействия с гражданами, однако дистанционная форма общения не лишает возможности оказания адресной помощи тем, кто в ней нуждается. Более того, все поступающие обращения детально прорабатываются и решаются в кратчайшие сроки. По итогам приема депутат также запланировала выезд к пенсионерке, в одиночку воспитывающей свою внучку.