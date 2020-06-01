1 июня в 10:00 был задан первый вопрос в группе саратовского Исторического парка ВКонтакте и на инстаграм странице депутата Саратовской областной думы, регионального координатора проекта «Историческая память» партии «Единая Россия» Юлии Литневской.

В течение дня будет задано три вопроса, связанных с литературой, историей России и нашего региона.

Победители, которые быстрее всех дадут правильные ответы на вопросы онлайн-викторины, получат пригласительные билеты в Исторический парк «Россия — Моя история», а участники – школьники поощрительные призы от депутата.

В этой викторине все желающие смогут принять участие, не выходя из дома – что особенно важно в условиях самоизоляции.

Заходите на страницу Юлии Литневской в инстаграм litnevskaya.jm и группы саратовского Исторического парка ВКонтакте.

Следующая загадка онлайн-викторины «Детские вопросы» появится 1 июня в 12:00, завершающий вопрос — в 14:00.