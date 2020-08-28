Депутат Саратовской областной думы Юлия Литневская прокомментировала итоги сегодняшнего заседания рабочего совещания о ситуации, сложившейся вокруг земельного участка на набережной Космонавтов.

— Жители Саратова который год задаются вопросом – почему такое красивое место, как Набережная Космонавтов в районе улицы Лермонтова и Московской не благоустроено? Ответ печально-прост: из него качают деньги за парковку автомобилей те, кого мало тревожит, что городу не хватает зеленых насаждений, что здесь, возле Волги, могли бы отдыхать семьи, играть дети! Для саратовцев это в буквальном смысле намоленное место: рядом, в Троицком соборе, хранится чудотворный образ Спаса Нерукотворного, который принесли как хоругвь основатели Саратова — стрельцы.

Это самое сердце Саратова. Уникальная архитектура красивейшего Троицкого собора объясняется тем, что наши предки хотели, чтобы с Волги он смотрелся как большой корабль-храм. Закрывать эту красоту высоткой — чистый вандализм. Здесь просто напрашивается парк или сквер, в котором можно было бы предусмотреть мемориальные объекты, рассказывающие прибывающим по Волге туристам об истории нашего старинного города.

Что может региональная власть? Приказать «верните городу его землю!» нельзя, у нас демократическое государство. Региональная власть, в том числе законодательная, может оперировать фактами и взывать к логике. Чем сегодня сегодня и занимались и областные, и городские депутаты в ходе рабочего совещания с собственниками этого земельного участка. Считаю, что у этой многолетней проблемы есть решение, нужно лишь искренне желание обеих сторон. У правительства, у депутатов, у саратовцев оно есть – видеть город цветущим и красивым, — говорит депутат.