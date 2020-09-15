В культурном Центре армянской общины прошло награждение победителей и лауреатов, участвовавших в открытом заочном конкурсе «Героическая летопись Победы», который был организован армянской общиной Саратовской области «Крунк».

Победителями и лауреатами в конкурсе, посвященном 75-летию Великой Победы, стали более 20 школьников Саратова и области. Каждому из ребят были вручены грамоты и медали. На мероприятии присутствовали региональный координатор проекта «Историческая память» партии «Единая Россия», депутат Саратовской областной думы Юлия Литневская, министр внутренней политики и общественных отношений Саратовской области Наталья Трошина, председатель Общественной палаты Саратовской области, директор саратовского Музея боевой и трудовой славы Борис Шинчук и другие.

Награждая вице-президента армянской общины Саратовской области «Крунк» Араика Косяна благодарственным письмом Саратовской областной думы, Юлия Литневская отметила, что даже пандемия не помешала дружной семье общины «Крунк» провести все мероприятия, приуроченные к Году памяти и славы. Это различные патриотические акции, а также сбор подписей для присвоения Саратову звания Города трудовой доблести. За всеми мероприятиями можно было следить в режиме онлайн через социальные сети.

— Огромной ценой досталось нашему народу счастье жить под мирным небом в свободной стране. В тылу и на передовой, не щадя сил и жизни, преодолевая трудности, люди выполняли свой гражданский долг. Культурная память времен Великой Отечественной Войны – это летопись Родины, наполненная надеждой, несокрушимым оптимизмом и глубокой любовью к Отчизне и такие мероприятия яркое доказательство того, что День Победы – это праздник всех поколений на все времена. Мы верим, что внуки и правнуки победителей будут так же крепко любить Родину, хранить традиции и помнить о доблести и мужестве свои предков, — отметил президент армянской общины «Крунк» Гамлет Шароян.

— Любовь – это всегда труд. Любить – значит созидать. Церемония подведения итогов творческих конкурсов, организованных «Армянской общиной Саратовской области «Крунк», приуроченная к юбилею города, стала подтверждением этой истины. Уважая своих праотцов, вы научитесь уважать себя — рефреном звучало в каждом приветственном слове, адресованном юным победителям, наследникам Победителей, — поделилась впечатлениями от участия в акции с подписчиками своего инстаграм-аккаунта @litnevskaya.jm Юлия Литневская.