Сегодня, 4 июня, состоялся финальный форум федеральной образовательной программы по развитию женского предпринимательства «Мама-предприниматель». Работу в составе жюри данного форума приняла депутат Саратовской областной думы от фракции «Единая Россия» Юлия Литневская.

Цель программы, которая реализуется при поддержке министерства экономического развития области и центра предпринимательства «Мой бизнес» — дать необходимые знания и помочь развить навыки, которые позволят в том числе матерям в декрете открыть свое дело, самореализоваться и обрести финансовую независимость.

Более миллиона женщин в России мечтают об открытии своего дела, но сталкиваются с различными барьерами. Нехватка бизнес-компетенций и стартового капитала, непонимание, как сочетать предпринимательство с заботой о семье, недостаток веры в себя и поддержки со стороны близких мешают женщинам воплотить мечту в реальность. Она вручила награды участницам форума и пожелала успехов в их предпринимательской деятельности.

— В этот сложный период быть предпринимателем, а самое главное — быть мамой-предпринимателем это очень ответственный и важный шаг. Вы не только реализовались как мамы, вы вкладываетесь уже сегодня в процветание нашего родного края. Благодаря вам комплексно решаются проблемы, открываются новые предприятия, создаются рабочие места. Каждой из вас желаю удачи не только сегодня, но и во всей вашей такой прекрасной, насыщенной, активной жизни, — напутствовала участниц форума Юлия Литневская.