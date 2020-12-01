Депутат Саратовской областной думы Юлия Литневская приняла участие в итоговом бизнес-форуме по программе «Наставничество» национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».

Проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» был создан с целью мотивации участников к созданию собственного бизнеса. В форуме приняли участие более 30 наставников, организовано 10 мастер-классов и краш-тестов, восемь сессий по решению бизнес-кейсов, 10 тренингов, 10 бизнес-игр, получены 50 консультаций от наставников. Во всех мероприятиях, проходивших в рамках форума, приняли участие более тысячи жителей Саратовской области.

В качестве наставников выступили учредитель “Международной языковой академии” Валентина Акулова, учредитель “Юридического бюро “АргументЪ” Андрей Ларин, автор бренда “Хороший хлеб” Илья Левин, совладелица первого в Саратове салона красоты “Дива” Наталия Панферова, президент “Саратовской топливной ассоциации” Екатерина Савкина, учредительница “Центра профессионального менеджмента “Академия бизнеса” Людмила Тягунова, специалист в сфере масштабирования бизнеса и налогообложения из Москвы Светлана Герасимик и другие бизнес-наставники с опытом предпринимательства.

Депутат обратилась с напутственным словом к участникам, рассказав о готовности сотрудничать и помогать в оформлении необходимых для предпринимателей законодательных инструментов, а также напомнив о вкладе предпринимателей в развитие Саратова и их заслугах перед городом.

— В этот непростой период вы доказываете, что предприниматель – это человек у которого есть видение и который этим видением не боится делиться, — высказалась, напутствуя, Юлия Литневская, пожелав предпринимателям удачи в их бизнесе.