Сегодня на заседании комитета по спорту, туризму и делам молодежи депутаты продолжили рассмотрение вопроса о мерах поддержки молодых специалистов агропромышленного комплекса в Саратовской области. О результатах работы рассказала депутат регпарламента от фракции «Единая Россия» Юлия Литневская.

— Сегодня на заседании комитета по спорту, туризму и делам молодежи мы продолжили рассмотрение вопроса о мерах поддержки молодых специалистов в Саратовской области. Так как наш регион является аграрным, то имеет ключевое значение заинтересована ли молодёжь в том, чтобы жить и работать в сельской местности. Министр сельского хозяйства Роман Ковальский рассказал о стимулирующих мерах, существующих на сегодняшний день.

В зависимости от уровня образования молодым специалистам, пришедшим работать на село, положены единовременные денежные выплаты в размере 320 тысяч рублей для имеющих диплом о высшем образовании и 150 тысяч рублей для окончивших учреждения среднего профобразования.

В этом году осуществлены выплаты на 8,8 миллиона рублей.

Помимо этого молодые аграрии имеют право и на улучшение жилищных условий. Эта мера поддержки носит заявительный характер.

В заседании приняли участие молодые люди, переехавшие жить и работать на село. По их словам, никаких трудностей с тем, чтобы получить меры поддержки у них не возникло. Наш регион был одним из первых, кто разработал и применил данную форму стимулирования молодых. Задача — не останавливаться на достигнутом и расширить перечень действенных способов поддержки молодых специалистов. Будем работать, — говорит Юлия Литневская.