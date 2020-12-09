Вхождение в состав Саратова пригородных населенных пунктов Багаевка и Красный Текстильщик показывает, как вся система муниципалитетов реорганизуется для общественного блага. Об этом сказала депутат Саратовской областной думы от фракции «Единая Россия» Юлия Литневская, комментируя рассматриваемый на сегодняшнем внеочередном заседании регионального парламента вопрос об объединении Багаевского МО и МО Красный Текстильщик с областным центром.

— Необходимо понимать, что эти процессы стали выражением желания местных жителей, а потому они крайне значимы и актуальны. Поэтому и мы, депутаты областной думы, поддерживаем сегодня волю людей.

Мои коллеги из городской думы уже не раз говорили о тех перспективах, которые открываются перед новыми микрорайонами и поселками областного центра в части благоустройства, обновления дорожной инфраструктуры, возведения социальных объектов, в которых имеется острая потребность.

Учитывая же новые программы развития отдаленных территорий города, о которых недавно говорил спикер Государственной думы Вячеслав Володин, муниципалитеты, вошедшие в состав Саратова, на постоянной основе будут обеспечены средствами для развития, создания комфортных условий для местных жителей.

Надо понимать, что то преобразование, которое мы сейчас рассматриваем – это не ситуация сегодняшнего дня, это задел на будущее. Будет развиваться инфраструктура, создаваться новые рабочие места, появятся условия для отдыха. Жители, которые приняли решение объединиться с Саратовом, в первую очередь, понимают, что это необходимо для их детей, внуков и правнуков. Безусловно, происходящее будет способствовать и превращению Саратова в крупный мегаполис, привлекательный для инвестиционных проектов, способный к бурному росту экономики и развитию производства, — прокомментировала Юлия Литневская.