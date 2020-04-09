Депутат областной Думы Юлия Литневская поддержала инициативу о строительстве нового инфекционного центра.

— Справедливо говорят, что общая беда объединяет сильнее, чем радость. Проблема распространения коронавирусной инфекции затронула каждого из нас. Мы вместе переживаем за здоровье наших детей и родителей, близких и любимых людей. Думаем, как справиться с этой бедой. К счастью, все мы понимаем, что действовать нужно сообща.

Депутат Государственной Думы Николай Панков подал всем нам пример гражданской ответственности, решив перечислить свой месячный заработок на строительство в Саратове нового инфекционного центра. Мой коллега по областной Думе, президент региональной ТПП Алексей Антонов попросил подключиться к этому благому делу представителей бизнеса.

Я горячо поддерживаю идею строительства инфекционного центра. Профильное медицинское учреждение, в котором будет обеспечиваться качественное лечение, нам в сложившейся ситуации и на многие годы вперед остро необходимо.

Я тоже внесу вклад в общее дело. Знаю, что такое же решение уже приняли и многие мои коллеги по фракции. Только вместе мы сможем решить эту проблему и стать еще сильнее, – поделилась Юлия Литневская в своем инстаграм-аккаутне litnevskaya.jm.