В годовщину воссоединения Крыма с Россией депутат Саратовской областной думы, региональный координатор проекта «Историческая память» партии «Единая Россия» Юлия Литневская обсудила со студентами поправки в Конституцию, в том числе касающиеся территориальной целостности страны.

В этот день магистранты юридического факультета СГУ встретились с Юлией Литневской и вице-президентом Армянской общины Саратовской области «Крунк» Араиком Косяном, провели экскурсию в Церкви Святой Богоматери, а также узнали много нового об истории, культуре и обычаях армянского народа. Араик Косян в своем выступлении подчеркнул, что подобные мероприятия обогащают миропонимание граждан, помогают им становиться более зрелыми, что очень важно для России – страны, в которой проживает множество разных национальностей.

— Такие культурные центры позволяют людям узнать традиции и обычаи друг друга, для того, чтобы жить в гармонии и понимании в нашей стране, – сказал Косян.

В свою очередь, Юлия Литневская напомнила участникам встречи о годовщине исторического референдума о воссоединении Крыма с Россией.

— Ровно шесть лет назад жители полуострова приняли решение вернуться в родную гавань практически единогласно. Обсудили это событие со студентами и представителями национальных объединений в саратовском культурно-просветительском центре армянской общины «Крунк» (Журавль), – рассказала об итогах встречи в своих социальных сетях Юлия Литневская, поблагодарив Араика Косяна за гостеприимство, экскурсию и знакомство с юными талантами, прославляющими Саратовскую область.