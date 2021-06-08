Депутат Саратовской областной думы Юлия Литневская провела очередной дистанционный прием граждан в общественной приемной местного отделения партии «Единая Россия» Заводского района Саратова. Всего в рамках приема к парламентарию обратилось 25 человек.

Основные проблемы, по которым поступали телефонные звонки, касались жилищно-коммунальной сферы, содействия в трудоустройстве, оказания материальной помощи.

Юлия Литневская окажет материальную помощь на реабилитацию в московской клинике девушке с диагнозом ДЦП. В 2017 году Нелли Шишкиной была проведена неудачная операция по установке металлоконструкции на позвоночник, после которой появился сильный болевой синдром. В 2020 году провели повторную операцию по удалению металлоконструкции, однако за это время девушка потеряла двигательные функции. Теперь вся надежда на высокотехнологичную помощь в московской клинике.

Кроме того, при содействии Юлии Литневской проведены диагностика и своевременное лечение, которые помогли спасти руку матери, воспитывающей, в том числе, приемных детей с тяжелыми заболеваниями.

Также оказана помощь жительнице Заводского района, у которой были проблемы с опорно-двигательным аппаратом. При содействии Юлии Литневской ведущий врач НИИ травматологии и ортопедии Олег Емкужев провел лечение, давшее существенные результаты. Пенсионерка выразила благодарность врачу за оказанную помощь и внимание.

Помощь будет оказана и пожилой лежачей больной, сломавшей шейку бедра. Помимо этого за материальной помощью обратилась пенсионерка, у которой сгорел дом. А её единственный сын, который живет в своём доме, избегает общения с матерью. В данный момент идет судебный процесс. Материальная помощь будет оказана.

Парламентарий откликнулась и на просьбу в оказании содействия в поступлении студента СГУ на военную кафедру СГТУ им. Гагарина Ю.А. Дело в том, что молодой человек не смог поступить на кафедру в минувшем году из-за пандемии. При содействии проректора СГУ Игоря Малинского был оформлен необходимый пакет документов.

Жители дома №4 по 2-му проезду имени Панфилова И.В. обратились в Instagram-акаунт своего депутата @litnevskaya.jm с жалобой на отсутствие воды. Как выяснилось в ходе решения вопроса, трубы дома после ремонта центрального водовода оказались завоздушенными. При содействии заместителя директора ООО «КВС» Михаила Сычева проблему удалось оперативно решить, водоснабжение восстановлено.

— Диалог с жителями – одно из основных направлений в работе депутата. Каждый день приходит большое количество обращений не только по телефону, но и в социальных сетях. Дополнительный поток информации обеспечивает неравнодушное отношение социальных работников к своим подопечным. Львиная доля обращений поступает именно от них. Одинокие старики, порой оказавшиеся ненужными своим собственным детям, находят поддержку и заботу у этих замечательных, добрых и отзывчивых женщин. Профессию социального работника, как правило, выбирают именно женщины, хотя для них это даже не профессия, а самая настоящая миссия. И сегодня действительно важно, вовремя протянуть руку помощи, — отметила Юлия Литневская.