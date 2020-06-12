Депутат Саратовской областной Думы, региональный координатор проекта «Историческая память» партии «Единая Россия» Юлия Литневская и председатель Ассоциации приемных семей Саратовской области Елена Кичаева в преддверии Дня России посетили саратовский перинатальный центр и поздравили его коллектив, который первым с любовью и заботой встречает появляющихся на свет юных саратовцев. Они пожелали врачам счастья, благополучия, здоровья и чтобы каждые роды проходили легко, принося радость и пациентам, и всему коллективу перинатального центра.

Елена Кичаева подарила коллективу перинатального центра собственноручно сшитые многослойные многоразовые маски от Ассоциации приемных семей Саратовской области. А Юлия Литневская передала персональные подарки для первых мальчика и девочки, которые появятся на свет в День России.

Председатель Ассоциации приемных семей Саратовской области подчеркнула, что очень рада сотрудничеству с депутатом, благодаря которому у нее появилась возможность помочь еще большему количеству людей.

—С перинатальным центром мы дружим очень давно в рамках социального проекта «Всегда рядом». Сегодняшняя акция была инициирована куратором нашего волонтёрского движения Викторией Манько. Мы очень рады, что проекты Ассоциации находят поддержку и благодарный отклик, – сказала Кичаева.

Заведующая отделением патологии новорожденных Областного перинатального центра Марина Барулина поблагодарила за подарки коллективу и пациентам, отметив, что такое внимание очень ценно для тех, кто ежедневно заботится о здоровье самых маленьких россиян.