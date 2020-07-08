Каждый из шести детей в семье Шмелевых развивает свои творческие способности и старается ни в чем не уступать родителям

Сегодня, в День любви, семьи и верности, депутат Саратовской областной думы от фракции «Единая Россия» Юлия Литневская посетила многодетную семью Шмелевых, проживающую на ее избирательном округе в Заводском районе Саратова. Вместе с ней дружное семейство с праздником поздравили представители фонда «Столица милосердия».

У Юрия и Ирины Шмелевых шестеро детей. Все они с уважением относятся к родителям и стараются всегда и во всем походить на них. Они сами говорят, что их папа «строгий, но справедливый». А мама – очень талантливая, она пишет стихи, награждена почетным знаком губернатора за достойное воспитание детей.

Сама счастливая мама шестерых ребятишек так говорит о своих педагогических методах: «люблю детей, но воспитываю в труде и строгости. Они – моя радость».

Каждый из детей в семье Шмелевых развивает тот или иной талант. Екатерина – начинающая балерина: занимается танцами и хореографией. Евгения любит читать стихи, танцует, занимается в детской школе искусств №2. Восьмилетний Денис занимается танцами, велоспортом. Одиннадцатилетний Егор увлекается велоспортом и тоже учится в детской школе искусств №2.

В своём Instagram-аккаунте Юлия Литневская поделилась впечатлениями от прошедшей встречи.

— Лучший способ сделать ребенка хорошим – это сделать его счастливым, утверждал Оскар Уайльд. И эта семья на практике подтверждает верность данного изречения. Пусть все семьи и дети будут счастливы, – подытожила она.