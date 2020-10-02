В честь года Памяти и Славы координатор проекта «Историческая память» партии «Единая Россия», депутат Саратовской областной думы Юлия Литневская организовала патриотический конкурс школьных сочинений. Школьники Заводского района города Саратова отправляли свои сочинения на конкурс, посвященный юбилею Победы.

Главным призом конкурса стал спортивный велосипед, который Юлия Михайловна подарила победительнице конкурса сочинений – Ирине Савкиной вместе с авторским экземпляром сборника, в котором собраны лучшие сочинения школьников.

— Главное в этом конкурсе, конечно же, не приз, а возможность вспомнить те замечательные вехи героической летописи Заводского района, которые теперь, благодаря школьникам, запечатлены в этом сборнике, — пишет депутат.

Победительница конкурса сочинений Ирина Савкина поблагодарила Юлию Литневскую и рассказала о том, что очень переживала, сможет ли победить, ведь до этого она не принимала участия в подобных конкурсах, ее очень воодушевило то, что она смогла стать лауреатом и получить первую в своей жизни публикацию в сборнике. Конечно, больше всего девочку обрадовал главный приз – велосипед, который она даже не рассчитывала получить.

В инстаграм аккаунте litnevskaya.jm свой отзыв под прямым эфиром о церемонии вручения и экскурсии по историческому парку оставила мама Ирины Савкиной: «Огромная благодарность, Юлии Михайловне! За проведение такого патриотического конкурса! Замечательный спортивный подарок! Познавательную и увлекательную экскурсию в историческом парке-это ещё один подарок победительнице! Юлия Михайловна-пример для всего молодого поколения!».

Вручая экземпляр сборника директору исторического парка «Россия — Моя история» Дмитрию Кубанкину, Юлия Литневская поблагодарила коллектив энтузиастов, которые развивают, сохраняют и прививают любовь к нашей истории и культуре.

Церемония награждения завершилась экскурсией по новой мультимедийной выставке «Память поколений».

Юлия Литневская вместе с победительницей конкурса Ириной Савкиной и членами её семьи познакомились с уникальной коллекцией настоящих шедевров живописи и скульптуры, собранных воедино с помощью современных цифровых технологий и оборудования.

Мультимедийная выставка «Память поколений: Великая Отечественная война в изобразительном искусстве» — это первый по масштабу и концепции выставочный проект, представляющий с помощью современных цифровых технологий художественные произведения, посвященные теме Великой Отечественной войны.

Проект организован в рамках празднования 75-летия Великой Победы и проведения Года памяти и славы в России Ассоциацией исторических парков «Россия — Моя история» при поддержке Министерства культуры РФ, Патриаршего Совета по культуре, при участии Российского военно-исторического общества и представлен в 23 регионах страны.