В условиях продолжающихся ограничений, связанных с пандемией коронавируса, депутаты продолжают вести общение с гражданами по волнующими их вопросам через социальные сети, по телефону или через приемные партии «Единая Россия», которые сейчас работают в дистанционном режиме.

К депутату областной думы Юлии Литневской в ходе очередного дистанционного приема обратилась жительница Заводского района Саратова с просьбой оказать содействие в оформлении документов. Собственниками ее квартиры являлись и дети, поэтому для выписки из квартиры и ее дальнейшей продажи необходимо было подать документы в сектор по исполнению переданных государственных полномочий по опеке и попечительству. В связи с коронавирусом, сроки оформления затянулись, что могло привести к отмене покупки новой квартиры в другом регионе. Но депутат направила соответствующий запрос, и документы были получены семьей своевременно.

Одиноко проживающий инвалид первой группы попросил оказать содействие в размещении спутниковой антенны на крыше его дома. После ремонта крыши управляющая компания демонтировала антенну, которая ранее находилась там. Депутат обратилась в управляющую компанию, после чего между УК и собственником было заключено индивидуальное соглашение, благодаря которому антенна может оставаться на крыше здания.

В многоквартирном доме в поселке Калашниково после ураганного ветра снесло часть крыши, жительница дома обратилась с просьбой ускорить ремонт. После запроса Литневской в администрацию Заводского района ремонт крыши был завершен в кратчайшие сроки.

Также в ходе дистанционного приема была оказана адресная материальная и консультативная помощь гражданам и семьям, попавшим в трудную жизненную ситуацию.