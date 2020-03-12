Депутат областной думы ответила на вопросы сотрудников Саратовского завода тяжелых зуборезных станков о поправках в Конституцию.

Саратовский завод тяжелых зуборезных станков имеет богатую историю. Строительство завода началось в Саратове еще в 1939 году. За период существования завода было создано и освоено более 250 моделей конкурентоспособных станков, а также проведено свыше 70 научно-исследовательских работ в области станкостроения и зубообработки, было выпущено 25 тысяч единиц зубообрабатывающего оборудования.

В конце 90-х годов прошлого века, этот завод попал под процедуру банкротства. Но благодаря энтузиастам своего дела, в частности, благодаря нынешнему директору ООО «СЗТЗС» Михаилу Россохачу — работа была восстановлена. Сейчас завод производит товарные шестерни, зубообрабатывающее оборудование и оборудование для резинотехнической промышленности, а также производит уникальное оборудование, не только для России, но и для других стран.

Директор ООО «СЗТЗС» Михаил Россохач, в ходе импровизированной экскурсии по заводу поделился новыми успехами завода.

У своих станков рабочие завода задали своему депутату интересующие их вопросы и поделились проблемами. Особенно подробно заводчане обсуждали вопросы о внесении поправок в Конституцию РФ. Депутат ответила каждому обратившемуся на вопросы, а после встречи поделилась своими впечатлениями в своем Instagram-аккаунте litnevskaya.jm:

— Где ещё обсуждать поправки в Конституцию, как не в заводском цеху?

На Саратовском заводе тяжелых зуборезных станков работают люди, отдавшие за меня свои голоса на выборах.⠀

Постаралась дать ответы на все волнующие их вопросы и, конечно, выслушала их пожелания и предложения.⠀

Эти простые, честные труженики от своих избранников ждут дел, а не шоупрограмм для вечернего просмотра в YouTube.

Видят, что наши земляки Вячеслав Володин и Николай Панков занимаются созданием благоприятной среды для предприятий и жителей Саратова на федеральном уровне.

И хотя на Зуборезном зарплаты выросли, заводчан волнуют вопросы развития промышленной отрасли в целом, сохранения рабочих мест и квалифицированных кадров.

Уверена, что те, кто смотрел мой прямой эфир из цеха завода, были впечатлены тем, насколько грамотно и корректно были сформулированы все заданные в ходе встречи вопросы, насколько культурно и интеллигентно общаются люди, чей рабочий день называется сменой! Моим звездным коллегам по областной думе, претендующим на выступления от имени «народа» есть чему поучиться.

Вместо запланированного 30-ти минутного перерыва мы общались около часа и обменялись контактами, чтобы иметь возможность продолжить диалог, — сообщила Юлия Литневская.