Самый массовый забег на лыжах Татищевского района прошёл в селе Вязовка на базе детского оздоровительного лагеря «Дубрава».

Участие в этих соревнований для многих— добрая традиция. Ежегодная гонка проводится уже много лет подряд, собирая многочисленных желающих встать на лыжи или просто посмотреть на соревнования, которые всегда превращаются в большой зимний праздник. Мероприятие собрало более двухсот шестидесяти лыжников!

После официального открытия соревнований со спортивным праздником поздравила присутствующих заместитель председателя комитета по спорту, туризму и делам молодежи Саратовской областной Думы, региональный координатор проекта «Историческая память» партии «Единая Россия» Юлия Литневская:

— Наш думский комитет чаще всего приезжает к вам в Татищевский район, что доказывает: ваш родной район – это, действительно, территория спорта, территория, на которой живут энтузиасты, готовые, в том числе, и спортивными рекордами проставлять свою малую родину.

Хотелось, чтобы сегодняшний зимний день был для каждого из вас по-своему счастливым. Пусть этот праздник спорта принесет вам массу позитивных эмоций!

Участие в гонках приняли жители всех муниципальных образований района. В зависимости от возраста определялась дистанция — от пятисот метров до трех километров. Всего состоялось 12 забегов.

По завершении всех стартов победителей и призеров наградили грамотами и медалями. Награждение проходило по возрастным группам.

Победителями на снежной трассе протяженностью пятьсот метров среди детей стали Глеб Кожайкин, Дмитрий Шевченко Софья Балмаева, Анастасия Лапшина, Глеб Трунов и Анастасия Артюхова, занявшие в своих категориях призовые места.

Среди подростков лучшими стали — Анастасия Краснова и Иван Кисельников. У них первое место и золотые медали.

Среди учеников старших классов победителями вышли Иван Горшков и Азиза Ниезматова.

Победу в личных состязаниях в категории «Органы местного самоуправления» праздновали Алина Жукова, представлявшая Татищевское муниципальное образование, и Никита Печенкин из Сторожевского муниципального образования.

Среди коллективов организаций и предприятий района бесспорными лидерами стали Якубович Алла (детский сад села Сторожевка) и Гурьянов Игорь, (Сторожевское линейно-производственное управление магистральных газопроводов ООО «Газпром трансгаз Саратов»).

Вручил победителям и призёрам медали и грамоты, подведя итог соревнованиям, глава района Павел Сурков:

— Сколько бы праздник не продолжался, он подходит к своему завершению, — сказал глава. — Но наш с вами спортивный праздник продолжается. Впереди — другие состязания по другим видам спорта. Как впереди и новые достижения для тех, кто сегодня не достиг победы. Особенно это касается юных участников. У вас, ребята, впереди и другие старты, и другие финиши, и другие победы.

Я поздравляю вас с этим праздником. Я поздравляю с наградами всех, кто победил, и тех, кто немножко «не добежал». Глядя на вас, на ваши улыбающиеся лица, понимаешь, что у нашего Татищевского района большое будущее. Всё только начинается!

По окончанию праздника, Юлия Литневская поделилась своими впечатлениями от мероприятия в своем Instagram аккаунте litnevskaya.jm, где отметила, что залогом удивительного дня на соревнованиях стали: спортивный дух, сказочно-зимнее убранство «Дубравы» и, конечно же, хорошее настроение.