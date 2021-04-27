Депутат областной думы посетила многодетную семью, в которой появился на свет малыш.

По случаю рождения пятого ребенка депутат регионального парламента от партии «Единая Россия» Юлия Литневская совместно с благотворительным фондом «Столица милосердия» вручила многодетной семье из Заводского района Саратова всё необходимое: от памперсов до чепчиков, игрушек-погремушек, средств гигиены для новорождённых, а также передала подарки другим малышам большого семейства.

— Искренние поздравления многодетной маме от меня и от всех добрых людей, которых объединяет фонд «Столица Милосердия» с прибавлением в семействе! Илкана – настоящая отличница, подарившая своему супругу пятого ребенка, а нашему округу – новую жительницу! Безусловно, для каждой семьи рождение ребёнка – это настоящее счастье и ни с чем несравнимое событие.

Поддержка семей с детьми – основной вектор социальной политики. В Послании Федеральному собранию президент поручил до 1 июля подготовить целостную систему мер поддержки семей с детьми. Базовая задача для развития каждого региона и страны в целом – это забота о семьях, материнстве и детстве.

В Саратовской области при поддержке нашего земляка, спикера Государственной думы Вячеслава Володина ведется большая работа по этим направлениям. Задачей депутатов всех уровней является и адресная помощь многодетным семьям, – отметила Юлия Литневская.