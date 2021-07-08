Депутат Саратовской областной думы от фракции «Единая Россия» Юлия Литневская совместно с благотворительным фондом «Столица Милосердия» подготовила подарочные наборы и поздравила семью, в которой воспитывается пятеро детей.

Супруги Анна и Алексей Екамасовы вместе уже больше 14 лет. У них подрастают три мальчика и две девочки. Семья ведет активный образ жизни, участвует во многих мероприятиях, дети и родители занимаются спортом. Старший сын Лев увлекается шахматами, Виталия мечтает стать художником, а Федор – футболистом, маленький Платон тянется за старшими братьями и тоже обожает футбол, но его особенная страсть – машинки.

В семье есть традиция собираться вместе и играть в настольные игры, одна из любимых – лото.

В этот день поздравления и подарки принимала и очень дружная семья Грачевых. В их доме царят любовь и взаимная поддержка. Старшая дочь Яна профессионально занимается легкой атлетикой и помимо этого играет в волейбол, средняя, Ярослава, любит творчество. А еще девочки помогают маме по хозяйству. Младший сын Руслан пытается повторять за сестрами и тянется в спорт. Очень часто семья устраивает семейные прогулки и пикники, чтобы пообщаться и провести время вместе.

— Всегда приятно приезжать в гости к многодетным семьям. В таких домах царит особая атмосфера взаимного внимания, любви и уважения. Воспитание детей – это огромный труд. А награда за него – звонкий смех, тепло, поддержка родных сердец. В День семьи, любви и верности хочется пожелать всем без исключения благополучия, процветания, здоровья, теплого семейного очага и огромного семейного счастья, – поздравила Юлия Литневская.