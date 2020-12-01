Вместе с ней к поздравлениям присоединились представители благотворительного фонда «Столица милосердия»

Депутат Саратовской областной думы от фракции «Единая Россия» Юлия Литневская и благотворительный фонд «Столица милосердия» поздравили многодетных мам с Днём матери. Встреча с многодетными мамами из Заводского района Саратова – Аллой Жигановой, Анной Екамасовой и Людмилой Мартынкиной – прошла в стенах регионального парламента.

— Вы активные, инициативные и то, как вы все успеваете, учитывая вашу загруженность по дому, вызывает восхищение, – обратилась к собравшимся Литневская.

Депутат обсудила с многодетными мамами волнующие их проблемы: дистанционное обучение, техническое обеспечение и организация учебного процесса в многодетных семьях, а также состояние и освещенность дорог, ведущих к школам.

За личный пример в воспитании детей, укрепление института семьи и в связи с празднованием дня матери Юлия Литневская наградила многодетных матерей благодарственными письмами и передала подарки для каждого из детей.