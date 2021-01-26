Депутат областной думы Юлия Литневская резко высказалась по поводу несанкционированных акций 23 января. По мнению парламентария, в этот день организаторы продемонстрировали полное отсутствие морали.

— Каждому понятно, что верх цинизма призывать на несанкционированные акции. Во-первых потому, что несовершеннолетние просто не осознают уровня опасности и приходят чисто из детского любопытства, свойственного этому возрасту. Ребята еще не до конца понимают, что тем самым подвергают себя опасности – это — прежде всего. И конечно же, даже не ведая того, что нарушают закон.

Как мать понимаю, как это страшно. Ведь ребенок – самое дорогое для каждого человека.

Если возникнут беспорядки и в ходе несанкционированных акций пострадает чьё-то дитя, то реакцию родителей предугадать несложно… Диверсия циничная и нужно называть вещи своими именами.

Позвать на заведомо противоправное мероприятие несовершеннолетних – значит использовать детей в своих политических интересах. Нельзя так обманывать детей».

Да, в Саратове провокаторы не достигли цели: наши правоохранительные органы действовали корректно и профессионально, никаких эксцессов не было, — отметила Литневская.