На базе теннисного центра «Кристалл» в Саратове прошли Чемпионат и Первенство области по каратэ. Турнир собрал более 350 участников из 22 клубов Саратовской области. Соревнования в дисциплине «кумитэ» возрастной категории 12-13 лет являлись отборочными на Первенство России, которое будет проходить с 24 по 26 апреля в Нижнем Новгороде. Для спортсменов 16-17 лет в дисциплинах «ката» и «кумитэ» турнир был отбором на 2 этап Спартакиады учащихся России.

Торжественную церемонию открыли показательные выступления по художественной гимнастике от самых юных воспитанниц спортивной школы «Надежда Губернии», а также выступление спортсменки сборной команды России по пара-каратэ (дисциплина: слабовидящие) Галины Мельник. К участникам соревнований обратились региональный координатор проекта «Историческая память» партии «Единая Россия», депутат Саратовской областной думы Юлия Литневская и координатор регионального партпроекта «Готов к труду и обороне» Павел Андряков.

Обращаясь к гостям и участникам турнира, Юлия Литневская отметила, что сегодня в нашем регионе уделяется огромное внимание развитию массовой физической культуры и спорта.

— Для этого при поддержке спикера Госдумы Вячеслава Володина строятся ФОКи, стадионы и игровые площадки, в том числе в отдаленных районах области, откуда тоже приехали команды на этот замечательный турнир. Ведь спорт закаляет человека, делает его сильнее, выносливее и целеустремленнее. И пусть ежедневный счет, под который вы тренируетесь «ичи-ни-сан-си-го…» – будет счетом ваших блистательных побед, – пожелала спортсменам Юлия Литневская.

Помимо этого региональный координатор проекта «Историческая память» пригласила всех присутствующих на турнире принять участие в «Диктанте Победы», который в этом году состоится 24 апреля. Она напомнила школьникам, что участие в этой всероссийской акции «Единой России» дает победителям диктанта дополнительные бонусы при поступлении в ведущие ВУЗы страны.