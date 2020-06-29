Начиная с 25 июня в России проходит общероссийское голосование по вопросу одобрения поправок к Конституции Российской Федерации, оно продлится до 1 июля – основного дня голосования. Такой временной промежуток выбран для того, чтобы не допустить большого скопления людей на участках и предотвратить риск распространения коронавирусной инфекции.

Для того чтобы голосование было безопасным, также были предприняты дополнительные меры предосторожности: на входах в избирательные участки установлены пункты температурного контроля, места для дезинфекции рук и выдачи одноразовых масок и перчаток участникам голосования. Средства индивидуальной защиты каждый участник голосования получает бесплатно. Предусмотрены отдельные помещения для изоляции людей в случае выявления у них повышенной температуры, подозрения на ухудшение самочувствия или иных симптомов заболевания. Им окажут медицинскую помощь.

Участники голосования, которые не могут прибыть на избирательные участки, имеют возможность бесконтактно проголосовать на дому. Для этого необходимо обратиться в соответствующую участковую комиссию. При этом заявление может подать как сам участник голосования, так и другой человек: родственник или представитель социальных служб.

Депутат Саратовской областной думы, региональный координатор проекта «Историческая память» партии «Единая Россия» Юлия Литневская сегодня приняла участие в голосовании, заодно поддержав инициативу о присвоении Саратову почетного звания «Город трудовой доблести». Сбор подписей проходит рядом с помещениями, где расположены участки для голосования. На сегодняшний день общее количество собранных в Саратове и области подписей – порядка 600 тысяч.

— Безусловно, поправки в Конституцию Российской Федерации очень важны, и мы с вами прекрасно понимаем, что это исторический момент для каждого из нас – поучаствовать в уникальном событии, которое будет определять жизнь нашей страны. И, конечно же, лично для меня очень важна поправка, касающаяся сохранения исторической памяти. В этом году мы отмечаем 75-летие Великой Победы, и вы видите насколько эта поправка, увы, актуальна, сколько желающих переписать историю, каким-то образом изменить определяющую роль именно советского солдата в достижении победы в Великой Отечественной войне. Для меня это очень личная история: мой дед воевал, чуть не погиб, защищая мир от коричневой чумы – его взвод расстреляли под Веной. И, уже после войны, дед провёл в госпиталях почти два года. Именно советский солдат освободил мир, и люди обязаны об этом помнить, – сказала Литневская.