Конференция поисковых отрядов «Обелиски» — первое в череде памятных мероприятий событие, проводимое Саратовским историко-патриотическим комплексом «Музей боевой и трудовой славы», посвященное 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.

Проблема поискового движения в России и регионе, география поисковой работы и организация поисковой деятельности — один из главных вопросов, которые собрались обсудить бойцы поисковых отрядов Саратовской области, представители министерств и ведомств, руководители общественных организаций патриотической направленности, учащиеся муниципальных образовательных учреждений города, студенты саратовских ВУЗов.

Как отметила в своем Instagram аккаунте litnevskaya.jm, депутат Саратовской областной Думы, региональный координатор проекта «Историческая память» партии «Единая Россия» Юлия Литневская:

— В каждом выступлении бойцов поисковых отрядов Саратовской области звучала мысль о недопустимости ампутации памяти, которая происходит на наших глазах во многих странах Европы, освобождённых от коричневой чумы фашизма ценой жизни советских солдат. Ведь они, безвестные, неотпетые ещё ждут, когда их найдут и выведут из небытия вот такие же неравнодушные дети нового тысячелетия… как те, что собрались сегодня в музее на Соколовой горе. Председатель «Союза поисковых отрядов «Искатель» Галина Ивановна Гарибян сказала, обращаясь к участникам конференции: «Все, кто отдал жизнь за Отечество, для нас — близкие люди». Для неё это — не просто слова.