Это актуально и для саратовцев, и для гостей нашего региона, а также качественно повлияет на социально-экономическое развитие области

С сегодняшнего дня введена в действие вторая категория метеоминимума саратовского аэропорта «Гагарин». Ранее о принятом решении сообщил спикер Государственной думы Вячеслав Володин в инстаграм-аккаунте своих сторонников @volodin.saratov. Напомним, по его инициативе масштабный проект по строительству с нуля современного аэропорта был реализован в нашем регионе.

Депутат Саратовской областной думы от фракции «Единая Россия» Юлия Литневская подчеркивает, что благодаря установке дополнительных огней на взлетно-посадочной полосе, рейсы смогут выполняться даже в условиях плохой видимости.

— Все мы помним, как в старом аэропорту «Центральный», почему-то построенном в зоне низкой облачности, пассажиры в течение суток не могли улететь из-за туманов. В аэропорту «Гагарин» теперь сделано все, чтобы природа не могла повлиять на полеты. Теперь пассажиры могут быть уверены, что их рейсы весной или осенью, когда бывают туманы, или зимой, в сильные снегопады, не будут задержаны или отменены по причине низкой видимости.

Это особенно важно для тех путешественников, кто планирует стыковочные рейсы или отправляется в командировки. Теперь они могут быть уверены, что их рейсы, независимо от погодных условий, вылетят из Саратова по расписанию.

Приятно, что наш новый аэропорт, который открылся всего полтора года назад и был построен по всем современным стандартам, продолжает развиваться, становясь еще более удобным для пассажиров и безопасным для пилотов. Работа международного аэропортового комплекса «Гагарин» оказывает положительное воздействие и на социально-экономическое развитие региона. Среди основных направлений можно выделить привлечение в регион дополнительных инвестиций, расширение туристических потоков и торгово-экономических связей в целом, повышение динамики деловых отношений между компаниями, привлечение новых партнеров для ведения бизнеса и возможность реализации более крупных проектов, – отметила Литневская.