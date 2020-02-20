Депутат Саратовской областной думы Юлия Литневская прокомментировала поведение коллег из КПРФ на сегодняшнем заседании регионального парламента в ходе согласования кандидатуры Валентины Гречушкиной на пост заместителя председателя правительства Саратовской области — министра труда и социальной защиты Саратовской области.

— Валентина Гречушкина много лет работает в социальной сфере и в прошлом году в качестве зампреда облправительства курировала реализацию ряда нацпроектов на территории региона. Достигнутые результаты впечатляют. Члены фракции КПРФ могли бы проанализировать новейшую историю — когда такое было, что три тысячи новых мест в детских садах были введены за один год? А на 2020-й год запланировано строительство еще семи детских садов! Мы понимаем, что исполнение нацпроектов напрямую зависит от контроля, от организации процесса, и факт, что здесь Саратовская область представлена достойно, неоспорим.

Кроме того, вопросы этического свойства вызывает сама манера ведения дискуссии коммунистов: можно ли обращаться таким образом к должностному лицу, тем более к женщине?! А ведь депутат Бондаренко, которому сегодня председатель Законодательного собрания сделал замечание о несоблюдении депутатской этики, позиционирует себя как юрист. На защите должностного лица, представляющего не свои личные интересы, а целое ведомство, госорган, стоит закон. И в данном случае депутат, выступающий подобным некорректным образом, этот закон нарушает.

И вообще, когда дискуссия ведется в такой недопустимой плоскости, когда не стесняются опускаться до обзывательств, до подтасовки любых фактов под нужный критический знаменатель — это, конечно, показательно. Мы же не услышали от оппозиции ни одного конкретного факта — просто на человека, в данном случае женщину, что немаловажно, напали стаей, по-другому это не назовешь, и начали обвинять ее во всевозможных грехах. Вспоминается фраза из фильма «Кавказская пленница» — «А часовню тоже я..?».

В то же время от моего однопартийца, председателя профильного комитета Евгения Ковалева прозвучали конкретные данные и цифры, которые как раз и характеризуют эффективность работы чиновника, как-то: исполнение национальных проектов, количество построенных и введенных объектов социальной сферы и другие. Евгений Ковалев подчеркнул, что в Саратовской области нацпроекты выполнены на 97 процентов — это один из самых высоких показателей по стране.

Вообще странно, что подобного рода некрасивая, неблагородная и неэтичная дискуссия состоялась после того, как буквально вчера подробнейшим образом Валентина Гречушкина ответила на все имеющиеся вопросы депутатов в рамках заседания комитета по социальной политике. Обидно, стыдно и печально за коллег из фракции КПРФ.., — говорит Юлия Литневская.