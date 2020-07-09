Депутат Саратовской областной думы Юлия Литневская провела очередной дистанционный прием граждан. Он прошёл в региональной общественной приемной председателя партии «Единая Россия» Дмитрия Медведева.

Помимо частных вопросов от людей, попавших в трудную жизненную ситуацию, которым была оказана адресная материальная помощь, в ходе приема были рассмотрены и коллективные обращения. В частности, от жителей многоквартирного дома по Ново-Астраханскому шоссе поступила жалоба на отсутствие холодного водоснабжения.

Непосредственно в ходе приема депутат выяснила, что ситуация была вызвана аварией на сетях ООО «Концессии водоснабжения — Саратов». В настоящее время по указанному адресу холодное водоснабжение возвращено в полном объёме.

В ответ на жалобу жителей посёлка Шарковка на ржавую воду после восстановления горячего водоснабжения депутат сообщила, что наличие осадка от частиц коррозии возможно только в течение непродолжительного времени. При сохранении проблемы на протяжении длительного срока депутат попросила сообщить об этом, чтобы составить по данному факту запрос в государственную жилищную инспекцию для проведения соответствующей проверки.

Традиционно высок процент обращающихся по вопросам переселения из ветхого и аварийного жилья, а также обеспечения жильем многодетных семей.

Юлия Литневская разъяснила попросившим консультацию, что возможность улучшения жилищных условий отдельных категорий граждан, в том числе многодетных семей, постоянно проживающих в регионе, имеющих четырех и более несовершеннолетних детей, прописана в Законе Саратовской области «О предоставлении жилых помещений Саратовской области». Реализуются два вида социальной поддержки многодетных семей: предоставление социальных выплат на строительство жилых помещений и предоставление жилых помещений по договорам социального найма из государственного жилищного фонда области.

Средства на поддержку поступают только из областного бюджета. В 2019 году улучшены жилищные условия 18 многодетных семей по Саратовской области, в том числе многодетным семьям предоставлено 15 жилых помещений из государственного жилищного фонда области, выданы три социальные выплаты на строительство жилого помещения.

В областном бюджете на 2020 год на улучшение жилищных условий предусмотрено 72,3 миллиона рублей, в том числе 52,2 миллиона рублей — на приобретение жилых помещений и 20,1 миллиона рублей — на предоставление социальных выплат на строительство жилых помещений, что позволит улучшить жилищные условия 28 многодетных семей, в том числе предоставить 20 жилых помещений и восьми социальных выплат.

В первом полугодии 2020 года улучшены жилищные условия 12 многодетных семей: предоставлено шесть жилых помещений по договору социального найма из государственного жилищного фонда области и выдано шесть именных свидетельств на строительство квартир.

Министерством строительства и ЖКХ области даны предложения о внесении изменений в закон Саратовской области «Об областном бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» по увеличению финансирования мероприятий по государственной поддержке многодетных семей при строительстве жилого помещения на 86,16 миллиона рублей, что также позволит расширить возможности многодетных семей по получению жилья.