Принимаемые депутатами областной думы законы помогают детям-сиротам и другим гражданам, имеющим право на получение жилья, быстрее решить квартирный вопрос. В этом уверена парламентарий от фракции «Единая Россия» Юлия Литневская.

— На 52-м заседании регионального парламента был принят очередной закон, цель которого – обеспечить жильем детей-сирот, многодетные семьи. Теперь претендующий на льготное жилье гражданин может получить частный дом или часть дома при условии, что его стоимость будет не выше, чем квартиры установленной площади. Эта мера позволит закрыть вопрос с жильем в тех районах, где не строятся многоэтажки. Напомню, ранее также был принят закон, разрешающий детям-сиротам выбирать место предоставления жилья.

Все это – действующие меры, которые помогают льготникам получить положенные им по закону квадратные метры. Фракция «Единая Россия» продолжит работать над совершенствованием существующих механизмов предоставления жилья. Мы знаем, что граждане ждут этого. И представителям других парламентских фракций также стоило бы учитывать в работе мнение своих избирателей, а не ограничиваться удовлетворением собственных интересов, – отметила Юлия Литневская.