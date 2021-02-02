Депутат Саратовской областной думы, региональный координатор проекта «Историческая память» партии «Единая Россия» Юлия Литневская встретилась со студентами ИРБиС.

Мероприятие было приурочено к годовщине окончания Сталинградской битвы, на нем состоялся откровенный разговор о сохранении памяти о событиях Великой Отечественной войны, о судьбах людей прошлого и настоящего, о том, какой ценой завоёвана Победа.

Актриса саратовского театра драмы им. Слонова Лидия Раенко прочла студентам рассказ Кира Булычева «Можно попросить Нину?», а вместе с Юлией Литневской студенты посмотрели и обсудили короткометражный фильм «Временная связь» с Сергеем Пускепалисом в главной роли, снятый по мотивам рассказа. Студенты поделились своими впечатлениями о рассказе и фильме, историями о судьбах людей на войне. В качестве юридической темы, которую предстоит проработать студентам, станет «Правовое регулирование сферы государственных наград России».

— Сложные времена рождают Героев. Уверена, что в сложных обстоятельствах каждый из вас был бы готов и на самопожертвование, и даже на подвиг во имя высокой цели. Но пусть никогда и никому из вас не доведётся пережить того, что выпало на долю наших героических предков, – подвела итог встречи Литневская.

Запись прямой трансляции встречи сохранена на YouTube-канале депутата.