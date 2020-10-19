Жители дома №23 по улице Омская обратились к своему депутату Юлии Литневской с просьбой установить детскую площадку.

Парламентарий выехала на место, чтобы определить место установки площадки и выслушать пожелания и предложения жителей. В самые короткие сроки площадка была установлена. В ней оборудованы игровые зоны для малышей и тренажеры для подростков.

Юлия Литневская лично проконтролировала качество проведённых работ и поделилась впечатлениями в своём Instagram-аккаунте @litnevskaya.jm.

— Жители избирательного округа обратились ко мне с просьбой установить во дворе детскую площадку. Вопрос удалось решить оперативно, однако торжественного открытия делать не стали, соблюдая режим ограничений. Думаю, после того, как пандемия в конце концов уйдёт в прошлое, обязательно не раз встретимся с жителями на этой площадке, как всегда душевно пообщаемся, возможно даже проведем концерт к какому-нибудь из праздников. Пока же ограничилась встречей с председателем ТСЖ. Получила заряд положительных эмоций и новые наказы избирателей, — пишет депутат.

Также она отметила, что во время установки площадки удалось оперативно решить вопрос с прорывом магистральной трубы системы водоснабжения.