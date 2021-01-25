Депутат Саратовской областной думы, региональный координатор проекта «Историческая память» партии «Единая Россия» Юлия Литневская провела презентацию сборника, увековечивающего память о ветеранах Великой Отечественной войны.

Презентация прошла в ходе церемонии открытия уникальной экспозиции в Музее «Энгельс — город героический» при поддержке Всероссийской общественной организации «Боевое братство». Юлия Литневская вручила школьникам, принимавшим участие в открытии экспозиции, сборники «Из поколения в поколение: вечная слава героям», которые представляют собой собрание школьных сочинений и детских рисунков о памятниках героям Великой отечественной войны. Особенностью издания является наличие на его страницах специальных QR-кодов, позволяющих определить расположение памятников.

— Уверена, сборники займут достойное место в личных библиотеках школьников, принимавших участие в создании экспозиции, — поделилась впечатлениям Юлия Литневская.