Депутат Саратовской областной думы Юлия Литневская 27 сентября в ходе заседания комитета по бюджету, налогам, промышленности и собственности выступила за повышение зарплат гражданских служащих.

Она подчеркнула, что нужно снизить отток кадров из комиссии по делам несовершеннолетних. В этой сфере увольняются по собственной инициативе порядка 40% сотрудников.

Эту инициативу поддержал вице-губернатор Саратовской области Роман Бусаргин.

Он выразил надежду, что повышение зарплат действительно остановит отток.