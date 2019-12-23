В Управлении Минюста России по Саратовской области состоялось заседание Координационного совета по вопросу об организации правового просвещения на территории Саратовской области.

В заседании Координационного совета приняли участие начальник Управления Колесников М.А., начальник ГУ «Саратовская лаборатория судебной экспертизы» Трубицын Р.Ю., заместитель руководителя Управления ФССП России по Саратовской области Судариков Д.Н., врио начальника УФСИН России по Саратовской области Анисимов Д.А, Уполномоченный по правам человека в Саратовской области Журик Т.В., начальник Управления по делам ЗАГС Правительства Саратовской области Пономарева Ю.В., президент Ассоциации нотариусов «Саратовская областная нотариальная палата» Грушицина В.А., заместитель министра образования Саратовской области Калягина Г.В., заместитель министра социального развития Саратовской области — председатель комитета социального обслуживания населения Савочкина С.С., первый заместитель директора Поволжского института (филиала) ФГБОУ ВО «Всероссийский государственный университет юстиции (РПА Минюста России)» в г. Саратове Гурьев В.В., старший помощник прокурора области по правому обеспечению Чайковская Ю.Ю., Депутат Саратовской областной Думы Литневская Ю.М., Советник ректората ФГБОУ ВО «Саратовская государственная юридическая академия» Демидов А.И., Начальник отдела по контролю и надзору в сфере адвокатуры, нотариата, государственной регистрации актов гражданского состояния Управления Министерства юстиции Российской Федерации по Саратовской области Салманидина А. С.

В рамках рассмотрения указанных вопросов участниками заседания были освещены следующие темы:

— Анализ результатов правового просвещения населения Саратовской области;

— Деятельность УФНС России по Саратовской области в сфере правового просвещения населения Саратовской области;

— Практика осуществления правового просвещения населения Отделением Пенсионного фонда РФ по Саратовской области;

— Организация работы Министерства социального развития Саратовской области и подведомственных учреждений по правовому просвещению граждан Саратовской области;

— Правовое просвещение в деятельности Министерства образования Саратовской области и подведомственных ему учреждений;

— О практике работы органов местного самоуправления по правовому просвещению населения Саратовской области;

— Роль СМИ в правовом просвещении Саратовской области;

— О практике осуществления правового просвещения Поволжским институтом (филиала) ФГБОУ ВО «Всероссийский государственный университет юстиции (РПА Минюста России)» в г. Саратове.

В ходе заседания состоялся конструктивный диалог между органами государственной власти на территории Саратовской области.

Участники совещания согласились во мнении, что на осуществление правового просвещения в Саратовской области влияет отсутствие:

— нормативного определения правового просвещения;

— закрепленных оснований и порядка возложения обязанностей по правовому просвещению, а также круга субъектов, налагающих данные обязанности;

— стратегических перспектив государственного управления правовым просвещением;

— критериев оценки эффективности деятельности;

— системности и взаимодействия всех органов, организаций и учреждений Саратовской области и др.

Кроме того, отсутствует какой-либо орган, осуществляющий координацию деятельности в сфере осуществления правового просвещения населения на территории Саратовской области, в том числе и контролирующей ее.

С этой целью решения этих проблем депутат Саратовской областной Думы Юлия Литневская разработала законопроект «О правовом просвещении и правовом информировании граждан на территории Саратовской области», которым предусматривается понятия правового просвещения, правового информирования, цели, задачи, принципы, утверждение концепции, способы правового просвещения.

— В нескольких регионах уже действуют законы о правовом просвещении граждан, приняты программа, концепция правового просвещения. Саратовская область развивается по пути организации регулирования правового просвещения на региональном уровне. Важность правового просвещения граждан переоценить невозможно, – отметила Юлия Литневская.