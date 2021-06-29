В рамках празднования Дня молодёжи депутат областной думы от партии «Единая Россия» Юлия Литневская поздравила активистов городского движения «Саратов молодой» и вручила спортивный инвентарь для палаточного лагеря. От благотворительного фонда «Столица милосердия» депутат передала подарки для самых маленьких участников палаточных смен из малообеспеченных семей.

Как сказала руководитель Саратовской региональной общественной организации трезвости и здоровья, одна из основательниц движения «Саратов молодой», Почетный гражданин Саратовской области Наталья Королькова, идея создании молодежного движения, с которой в свое время обратилась к ней Юлия Литневская, оказалась очень плодотворной. И сейчас многих успешных, уже состоявшихся молодых людей объединяет то, что свои первые шаги в реализации общественно-значимых инициатив они делали, будучи членами этого движения.

— Пользуясь случаем, хочу пожелать вам нескончаемого потока энергии и реализации всех ваших планов. И пусть наш любимый город знает ваши имена, — пожелала ребятам Юлия Литневская.