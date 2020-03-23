На прошедшей неделе в Центре адаптации и реабилитации инвалидов «Парус надежды» заведующий кафедрой экономической психологии и психологии государственной службы Поволжского института управления РАНХиГС, практикующий психолог Оксана Понукалина провела тренинг «Эмоциональный интеллект в публичных выступлениях».

Участниками тренинга стали лица с ограниченными возможностями здоровья и представители учреждений культуры города Саратова.

Доцент ПИУ РАНХиГС Оксана Понукалина рассказала о значении эмоционального интеллекта, необходимости управления эмоциями в стрессовых ситуациях и продемонстрировала несколько упражнений на расслабление и работу со стрессом. Одними из важнейших правил управления эмоциями являются идентификация собственного состояния, озвучивание эмоций и правильное дыхание.

Для лиц, проходящих курс реабилитации в Центре «Парус Надежды», это мероприятие стало уникальным опытом участия в психологическом тренинге, где они научились технологиям расслабления и концентрации.