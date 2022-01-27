Домой Рубрики Новости Саратова Лицей в Саратове сегодня будут тушить пожарные РубрикиНовости СаратоваСоцсфера Лицей в Саратове сегодня будут тушить пожарные По Новости Саратова - 27.01.2022 54 0 Facebook Twitter Google+ WhatsApp Telegram VK Viber Сегодня в третьем лицее, расположенном в Октябрьском районе Саратова пройдут пожарно-тактические учения. Оперативные службы будут работать при «тушении» кабинета на втором этаже с эвакуацией. Будет задействовано 12 единиц техники. СХОЖИЕ СТАТЬИБОЛЬШЕ ОТ АВТОРА Жителей Аркадака стали быстрее везти до больницы Заболеваемость коронавирусом в Саратовской области продолжает расти Жители Ленинского района Саратова боятся выйти из дома из-за стаи собак ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ Жителей Аркадака стали быстрее везти до больницы Новости Саратова - 27.01.2022 0 В Саратовской области отремонтировали участок трассы Аркадак - Турки. Это первый дорожный объект, который ввели в эксплуатацию в 2022 году. Работы на третьем, последнем, участке трассы... Лицей в Саратове сегодня будут тушить пожарные 27.01.2022 Заболеваемость коронавирусом в Саратовской области продолжает расти 27.01.2022 Жители Ленинского района Саратова боятся выйти из дома из-за стаи собак 27.01.2022 Аэропорт «Гагарин»: Определен топ авиакомпаний за 2021 год 27.01.2022