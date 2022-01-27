Сегодня в третьем лицее, расположенном в Октябрьском районе Саратова пройдут пожарно-тактические учения.

Оперативные службы будут работать при «тушении» кабинета на втором этаже с эвакуацией.

Будет задействовано 12 единиц техники.

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