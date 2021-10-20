Саратовское граффити «Лицо времени» вышло в фавориты народного голосования фестиваля «Форм Art».

Уточняется, что главный победитель изобразительного конкурса станет известен уже 21 октября после оценок экспертного жюри.

В настоящий момент саратовское «Лицо времени» с успехом преодолело первый тур голосования, став одним из фаворитов граффити-конкурса.

Напомним, изображение находится на жилом 9-этажном доме на пешеходной зоне на улице Волжской, пересечение с улицей Комсомольская.

Автор арт-обьекта — художник-граффитчик из Саратова Владимир Куц.