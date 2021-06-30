Вчера, 29 июня, по Саратовской области прошел сильный ливень с градом. За короткое время непогоде удалось затопить почти все улицы городов и сел и создать многочасовые пробки. От стихии также пострадали Балаковский, Ершовский и Аткарский районы.

Сегодня жители области оценили на себе последствия прошедшего ливня. Жители Балакова массово публикуют социальных сетях посты о найденных автомобильных номерах, которые, вероятнее всего, вчера смыло дождем. Они выкладывают фото с надеждой, что хозяева номеров увидят этот пост и заберут находку.