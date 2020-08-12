Сегодня кинологическая служба поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт» сообщила об открытии набора новых добровольцев с собаками для последующих тренировок и помощи отряду.

Обучение для владельцев собак будет состоять из теоретических и практических занятий со своим питомцем. Собак научат основам поисковой и розыскной деятельности.

— Входные требования к будущим кинологическим расчетам: возраст проводника от 18 лет, знание собакой основных команд, желание и возможность участвовать в поисках в природной среде, — сообщается в объявлении.

Перед началом тренировок необходимо пройти проверку у инструкторов кинологической службы отряда.

Если вы готовы учиться и обучать свою собаку, участвовать в жизни кинологической группы, просьба позвонить по номеру телефона +7-927-053-35-49.