Саратовский биатлонист Александр Логинов поделился своими впечатлениями перед Олимпийскими играми.

— Настроение шикарное, просто улыбка с лица не сходит. Это шутка, конечно. Но впечатления хорошие. Даже в период такой тяжелой ситуации с коронавирусом все равно стараемся воспринимать Олимпиаду как праздник, как очень важное событие. Самое главное — это в любом случае здоровье, но мы сюда приехали выступать, бороться за самые высокие места. Поэтому мы с позитивом и хорошим настроением настраиваемся, — поделился он.

Соревнования пройдут сегодня.