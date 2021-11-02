Сегодня, 2 ноября, состоялась встреча с руководителями региональных отделений бизнеса Союза «Торгово-промышленная палата области», «Опора России», «Деловая Россия», Союза товаропроизводителей и работодателей.

В ходе встречи ее участники обсудили меры поддержки предпринимателей в период коронавирусных ограничений.

Об этом в своем Телеграм-канале сообщил председатель областного правительства Роман Бусаргин.

С 1 ноября бизнесу стали доступны новые федеральные меры поддержки. Например, предусмотрено возобновление льготной кредитной программы восстановления предпринимательства и поддержки занятости «ФОТ 3.0». Ставка по кредиту составляет 3%. В течение первого полугодия предполагается отсрочка по основному долгу и процентам по кредиту. Программой могут воспользоваться предприниматели, работающие в сферах культуры, досуга и развлечений, гостиничного бизнеса, туризма, санаторно-курортной деятельности, физкультурно-оздоровительной деятельности и спорта, общепита, дополнительного образования и бытовых услуг.

С 15 ноября представителям регионального бизнеса также будут предоставляться прямые безвозмездные гранты в размере одного МРОТ на каждого работника. По предварительным подсчетам, этой мерой поддержки смогут воспользоваться порядка 13 тысяч предприятий и индивидуальных предпринимателей региона. В список отраслей, которым будет оказана помощь, вошли: сферы транспорта, культуры, досуга и развлечений, гостиничного бизнеса, туризма, санаторно-курортной деятельности, физкультурно-оздоровительной деятельности и спорта, общепита, дополнительного образования, бытовых услуг, стоматологии. Уже сейчас получатели гранта в личных кабинетах налогоплательщиков смогут автоматически увидеть от ФНС уведомления-подсказки о подаче заявления на получение выплаты.

На региональном уровне для предпринимателей продолжают действовать пониженные налоговые ставки по упрощенной системе налогообложения 2% вместо 6% — с базой «доходы» и 7,5% вместо 15% — с базой «доходы минус расходы» и освобождение от налога на имущество. Данные антиковидные меры распространяются на предприятия 12 видов деятельности, а именно: автоперевозки, общественное питание, гостиничный бизнес, туризм, культура, санаторно-курортная деятельность, досуг и спорт. Принято решение этот механизм поддержки пролонгировать и на 2022 год.

Кроме того, главам районов области рекомендовано возобновить практику предоставления субъектам бизнеса, арендующим муниципальное имущество, отсрочек по уплате арендной платы, предусмотренной в IV квартале 2021 года.

Пакет дополнительных мер поддержки бизнеса на данный момент поступил на рассмотрение в правительство области, которое поддерживает открытый диалог с бизнесом, особенно в столь непростое время. Данный вопрос остается приоритетным и находится на особом контроле.