В соответствии с поручениями президента РФ Владимира Путина с 1 ноября 2021 года на территории Саратовской области вводятся следующие дополнительные ограничительные меры.

1. Самоизоляция для граждан старше 60 лет.

Исключения — обращение за медицинской помощью, следование на работу, посещение ближайшего места приобретения товаров и услуг, выгул домашних животных, вынос отходов, прогулки и занятия физкультурой и спортом.

Ограничения не распространяются на пожилых людей, прошедших вакцинацию или переболевших коронавирусом в течение последних 6 месяцев.

2. Перевод на дистанционную работу граждан старше 60 лет в течение 4 недель для вакцинации против коронавирусной инфекции и формирования иммунитета.

Об этом сообщает пресс-служба администрации Саратова.