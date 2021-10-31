За минувшие сутки в Саратовской области выявлено 575 вновь заболевших коронавирусной инфекцией.

Такие данные 31 октября приводит областной минздрав.

Отмечается, что это вновь антирекорд по заболеваемости ковидом.

Между тем, в регионе ограничительные мероприятия введены с 27 октября, а более жесткие меры в виде локдауна — с 30 октября. Пока эти действия не имеют эффекта. Рост заболеваемости продолжается.

Больше всего ковидных пациентов выявили в Саратове — 270, Энгельсском районе — 69, Балаковском и Балашовском районах — по 30.

Среди выявленных за сутки заболевших больше всего в возрастных категориях 50-59 лет – 117 и старше 60 – 203.