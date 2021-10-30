В субботу 30 октября в регионе введены дополнительные ограничительные меры по коронавирусу.

Антиковидные ограничения введены на неделю — по 7 ноября 2021 года.

В связи с этим все точки общественного питания, кафе и рестораны закрыты для посещений и работают только на вынос или в виде доставки.

Магазинам в эти дни разрешено торговать только продуктами питания и товарами первой необходимости.

С сегодняшнего дня не принимают посетителей салоны красоты, бассейны, развлекательные организации, кинотеатры.

На время локдауна в Саратовской области также под запретом любые массовые мероприятия.

Напомним, в Саратове и области вот уже месяц неуклонно растет заболеваемость ковидом. Каждый день число заболевших превышает показатели предыдущих суток. В то же время в госпиталях практически не осталось свободных мест.