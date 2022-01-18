Авария произошла утром 18 января в Вольском районе Саратовской области.

Как сообщили в региональной ГИБДД, в 8.05 на нерегулируемом переезде станции Сенная в Вольском районе 30-летний водитель автомобиля «Skoda Octavia» поехал на красный свет семафора.

Машинист одиночного локомотива не успел затормозить и сбил иномарку, выехавшую на железнодорожные пути.

В столкновении с локомотивом получили травмы водитель машины и его 43-летний пассажир, сидевший рядом с ним. Оба были госпитализированы.

Обстоятельства произошедшего выясняются.