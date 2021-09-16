Дорожный инцидент произошёл в Аткарском районе Саратовской области.

Как сообщили очевидцы происшествия, 15 сентября у Аткарска водитель за рулём автомобиля «Niva» столкнулся с лосем.

Во время движения внедорожника из леса на трассу неожиданно выбежал крупный лось и угодил под автомобиль.

Дикий зверь, повредив лобовое стекло машины, смог подняться и скрыться в чаще леса.

Уточняется, что водитель в ДТП не пострадал.

Между тем, в Саратовской области не редки случаи, когда дикие животные провоцируют такие инциденты с гибелью автомобилистов.