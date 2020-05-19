«Концессии водоснабжения – Саратов» публикует обновленный рейтинг районов города по оплате услуг водоснабжения и водоотведения.

При составлении рейтинга учитывалась история погашения платежей, процент собираемости и задолженность управляющих организаций, ТСЖ и ЖСК, сформировавшаяся за период с 1 января 2018 года по 14 мая 2020 года. Места в рейтинге определены пропорционально количеству управляющих жилым фондом компаний, обслуживающих дома на территории каждого конкретного района.

На сегодняшний день рейтинг районов Саратова выглядит следующим образом:

1 место – Фрунзенский район (процент собираемости – 93,5 процента, задолженность – 10,5 миллиона рублей);

2 место – Заводской район (91,2 процента, 38,9 миллиона рублей.);

3 место – Ленинский район (88,7 процента, 98 миллионов рублей.);

4 место – Волжский район (86,3 процента, 46,3 миллиона рублей);

5 место – Октябрьский район (85,9 процента, 49 миллионов рублей);

6 место – Кировский район (84,4 процента, 72,4 миллионов рублей).

Дебиторская задолженность по состоянию на 1 мая 2020 года относительно 1 апреля по УК, ТСЖ в Саратове увеличилась на 13,6 миллиона рублей, а процент собираемости снизился.

«КВС» призывает потребителей своевременно оплачивать услуги водоснабжения и водоотведения, т.к. это — необходимое условие эффективной реализации программ капитального ремонта и реконструкции городских систем водоснабжения и водоотведения.

Получить актуальную информацию о задолженности потребители могут в ООО «КВС» по телефону (8452) 32-00-00.