Сегодня, 12 ноября, в Ижевске ученики «Менделеевских классов» приняли участие в конкурсе на лучшую публикацию о родном крае в социальных сетях. Конкурс был объявлен Федеральным экологическим оператором при участии Российского химико-технологического университета им. Д.И. Менделеева и Информационного центра по атомной энергии Ижевска.

Каждый из победителей получил сертификат на право обучения в течение года в школе «Буду Блогер». Новые знания помогут ребятам расширить аудитории своих блогов, рассказывая о «Менделеевских классах» в социальных сетях.

Участниками конкурса стали ученики «Менделеевских классов» из Иркутской, Кировской, Курганской, Саратовской областей, Удмуртской Республики.

Победителями конкурса стали паять победителей:

— Варвара Чуйкова из города Щучье (Курганская область) написала рассказ о поляне орхидей и 140 озёрах;

— Мария Иванова из города Камбарка (Республика Удмуртия) рассказала о местной легендарной группе «Кредо»;

— Алина Матюкова из поселка Михайловский (Саратовская область) похвасталась возможностью проводить уроки физкультуры в бассейне «Дельфин»;

— Дарья Денисенко из города Усолье-Сибирское (Иркутская область) опубликовала необыкновенно красивые фотографии природы;

— Ксения Пушкарева из поселка городского типа Мирный (Кировская область) поведала о живописном стадионе в поселке.

По условиям розыгрыша, школьники должны были в формате блога рассказать о родном городе или селе, сопроводив работу фотоснимками, сделанными на телефон, и хэштегами: #экоблогеркидс #менделеевскиеклассы #экотехно_новости.

Напомним, что «Менделеевский класс» — проект, разработанный Федеральным экологическим оператором при участии РХТУ им. Д.И. Менделеева в рамках Федерального научно-образовательного консорциума «Передовые ЭкоТехнологии». Его цель — внедрение передовых образовательных программ для развития науки и кадрового потенциала в сфере экологии.

Кроме того, проект направлен на повышение уровня преподавания химии и математики, выстраивание сетевого взаимодействия с вузами и предприятиями, организацию системы предпрофессиональной подготовки, а также формирование ранней профориентации школьников.

Первые «Менделеевские классы» открылись в Лицее №1 города Камбарки, школах поселка Мирный (Кировская область), города Щучье (Курганская область), поселка Михайловский (Саратовская область) и Лицее №1 города Усолье-Сибирское (Иркутская область).

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По материалам Информационного центра по атомной энергии Ижевска