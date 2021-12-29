В Саратове в концертном зале «Автодор Арена» заместитель министра молодежной политики и спорта области Ангелина Беловицкая встретилась со студентами саратовских вузов.

-Поздравляю вас! Вы уже добились огромного успеха! Желаю всем вам не останавливаться на достигнутом. Пробовать себя в других конкурсах, развивать проекты дальше и не бояться начинать новые. Министерство молодёжной политики и спорта Саратовской области всегда открыто для контакта, всегда поддержит, проконсультирует, поможет словом и делом нашим талантливым ребятам, – обратилась к присутствующим Ангелина Беловицкая.

В рамках встречи победители различных всероссийских проектов, форумной кампании и грантовых конкурсов поделились историями своего пути к успеху, полученным опытом и планами на будущее.

Студентка Поволжского института управления имени П.А. Столыпина РАНХиГС Анна Демидова рассказала о реализации проекта «Пиросмани», направленного на продвижение молодых художников и писателей, а также на повышение уровня культурной грамотности молодёжи Саратовской области. В рамках летней форумной кампании – 2021 проект получил 300 тысяч на своё развитие.

-Мы проводим творческие вечера молодых поэтов и собираемся издать сборник стихов, а также готовим постановку — спектакль о дружбе двух художников — Нико Пиросмани и Кузьмы Петрова-Водкина, который мы покажем в Саратове и в Хвалынске. Думаю, у нас всё пройдет на ура! – Поделилась Анна.

Председатель Молодёжного Правительства Саратовской области, магистрантка ПИУ РАНХиГС Анастасия Шевченко рассказала об акции «Бал Победы», прошедшей в период пандемии, когда любой желающий мог снять короткое видео с танцем под одну из военных лет и выложить его в социальные сети со специальными хэштегами. Акция была приурочена к празднованию 76-ой годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

Победитель форума молодых деятелей культуры и искусства «Таврида», студентка Президентской академии Анастасия Никитина поделилась планами по реализации астрономического проекта «Звезда Гагарина». Студентка отметила, что за полгода будет проведено более 20 тематических мероприятий, финалом которых станет региональный астрономический фестиваль «Звезда Гагарина» на месте приземления первого космонавта планеты.