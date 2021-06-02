31 мая состоялась торжественная церемония вручения сертификатов и дипломов государственного образца слушателям второго этапа масштабного образовательного проекта Россельхозбанка «Школа фермера». По решению РСХБ лучшим студентам выделяется грантовая поддержка. С завершением обучения фермеров поздравили председатель Правления Россельхозбанка Борис Листов и заместитель Министра сельского хозяйства России Оксана Лут.

— Фермер — это больше, чем профессия. Это образ жизни. Ведь без любви к своей земле, без особого отношения, к тому, что ты делаешь, здесь ничего не получится. Труд фермера – очень благородный и крайне необходимый. В тоже время это и очень тяжелый труд, что называется, от рассвета до заката, который требует много сил, времени, знаний и личных инвестиций. Поэтому фермерскому движению нужна системная поддержка. Именно с такой установкой мы создавали проект «Школа фермера». И если в первом потоке обучалось 114 слушателей, то вторая волна охватила уже 352 человека из 15 регионов, – сказал Борис Листов.

Обучение проходило по 17 специализациям, которые предпочли регионы с целью развития той или иной подотрасли АПК. Среди них — птицеводство, растениеводство, мясное скотоводство, молочное животноводство, сыроделие, пчеловодство, тепличное овощеводство, ягодоводство, сити-фермерство и другое.

— Важно, что «Школа фермера» даёт прикладные и конкретные знания для того, чтобы предприниматели могли реализовать свои инициативы наиболее эффективно. Ценность этой платформы в том, что она дает возможность живого общения, обмена опытом между фермерами, органами власти и общественными организациями, — отметила Оксана Лут, подчеркнув, что успешно развивать агробизнес с учетом полученных компетенций помогает господдержка – гранты «Агростратап», «Агропрогресс» и на развитие семейных ферм.

По итогам обучения выпускники представили целый ряд перспективных бизнес-проектов, 45 из которых получил грунтовую поддержку поддержку, по три наиболее рентабельных и значимых бизнес-проекта в каждом из 15 субъектов РФ – участников проекта.

— «Школа фермера» — это общероссийский образовательный проект Россельхозбанка, объединяющий возможности Министерства сельского хозяйства РФ, регионов, агровузов, крупного бизнеса и фермеров для подготовки профессиональных кадров в сфере АПК. Слушатели проходят теоретическую подготовку, изучая правовые аспекты работы фермерских хозяйств, финансовые бизнес-модели, основы маркетинга; знакомятся с новейшими агротехнологиями; получают практические знания на ведущих сельхозпредприятиях, учатся сотрудничать с крупными холдингами. По итогу обучения каждый из слушателей смог не просто подтвердить качество полученных знаний, сдав определенные зачеты, а именно защитить свою идею по развитию бизнеса и получить на это финансовую поддержку, — прокомментировал директор Саратовского регионального филиала Россельхозбанк Алексей Шмелев.

Среди учеников второго потока «Школы фермера» были уже действующими фермерами, которые пришли повысить квалификацию для более успешного развития бизнеса или запуска новых проектов. Однако большинство – это люди, которые впервые решили связать жизнь с сельским хозяйством. Одним из таких стал и саратовский участник, получивший грант от Россельхозбанк, – Александр Захаров.

— Имея образование и специальность нефтяника, мне довелось побывать в Заполярье и поработать в городе Нягонь, но постоянное чувство, что данная профессия не раскрывает мой потенциал, не покидало меня. Я стал искать себя и нашёл в сельском хозяйстве. Проект «Школа фермера», по моему убеждению, является уникальной площадкой для получения объективных и крайне необходимых знаний для реализации и ведения бизнес-проектов в сельской местности. Благодаря нему я получил массу знаний, которые буду применять на практике и реализовывать задуманные планы, одним из таких является открытие фермы на 17 тысяч голов в селе Варыпаевка Аткарского района Саратовской области», — слушатель и обладатель гранатовой поддержки фонда «Свое» Александр Захаров.

Слушателям Виктору Герасимову и Жеребило Александру также была вручена грантовая поддержка на развитие бизнес-проектов.

По словам замминистра, малый агробизнес – сегодня один из самых динамично развивающихся сегментов в российском АПК. Во-многом этому способствует техническая модернизация предприятий, внедрение передовых технологий производства, использование мер государственной поддержки, а также повышение компетенций современных фермеров. На это в том числе направлен уникальный образовательный проект «Школа фермера», который Россельхозбанк реализует совместно с Минсельхозом России.